أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم انخفاض البورى 4 جنيهات فى الكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 2-3-2021 انخفاضاً في أسعار السمك البورى وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

انخفضت أسعار البورى 1 للتراوح بين 42-48 جنيها للكيلو مقابل 46 - 50 جنيها للكيلو ، وانخفاض سعر البورى 2 ليتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو مقابل 35-40 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو بينما سجل البلطي المزارع بجميع أحجامه 16-22 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو،. بينما سجلت الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.