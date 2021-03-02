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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم انخفاض البورى 4 جنيهات فى الكيلو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم انخفاض البورى 4 جنيهات فى الكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 2-3-2021  انخفاضاً في أسعار السمك البورى  وفقا للأسعار المعلنة  بسوق العبور للجملة. 
 
انخفضت أسعار البورى 1 للتراوح بين 42-48 جنيها للكيلو مقابل 46 - 50  جنيها للكيلو ، وانخفاض سعر البورى 2 ليتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو مقابل 35-40 جنيها للكيلو. 
 
واستقر سعر البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو بينما سجل البلطي المزارع بجميع أحجامه 16-22 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو. 
 
سجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو،. بينما سجلت الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.

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