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وزير الدفاع الأمريكى: مستعدون لردع تهديدات إيران وروسيا والمتطرفين

الخميس، 04 مارس 2021 11:27 م
وزير الدفاع الأمريكى: مستعدون لردع تهديدات إيران وروسيا والمتطرفين لويد اوستن
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لردع تهديدات إيران وروسيا والصين والمتطرفين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ووجه وزير الدفاع الأمريكية، خلال رسالة للقوات المسلحة الأمريكية قائلا: سنبقى مستعدين للرد وردع أي تهديدات.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت الاتفاق النووى على إيران وعليها رفع جميع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووى بخطوات عملية، وفقا لمصادر إعلامية.

كانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.


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