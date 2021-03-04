نيابة أسيوط تعاين موقع سقوط سيارة ركاب بنهر النيل

أسيوط - هيثم البدرى

انتقل فريق نيابة مركز شرطة صدفا، بمحافظة أسيوط، لمعاينة موقع سقوط سيارة ركاب بالنيل فى أسيوط، ووفاة جميع ركابها بقرية مجريس لمعاينة المكان والتحقيق في ملابسات الحادث، وذلك بعد تمكن قوات الحماية المدنية من انتشال 7 جثث ضحايا الواقعة.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد بورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 راكب بنهر النيل أمام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى إلى غرق جميع ركابها.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقل اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى مكان الحادث، وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفيين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة وهم 7 متوفين، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وصدفا المركزى وهم: حنفى محمود عبدالحافظ 64 سنة وسيد عبد الرحيم خليفة 43 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى، ومحمود عرفة محمد 20 سنة ومحمد مختار كمال 31 سنة ومصطفى كمال عبد الحافظ 48سنة ومصطفى أشرف أحمد 20 سنة وشحاتة سيد محمد 45 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة والجميع من قرية الدوير صدفا وجارى العمل لانتشال السيارة والإفادة عند الانتهاء وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة صدفا بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة فضلا عن تقديم واجب العزاء في أسر المتوفين.