اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير إدارة إنتاج التقاوى يتابع جودة "البذور" فى شرق العوينات والوادى الجديد

الخميس، 04 مارس 2021 10:56 ص
مدير إدارة إنتاج التقاوى يتابع جودة "البذور" فى شرق العوينات والوادى الجديد تقاوى للزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى محافظة الوادى الجديد لتفقد محطة إعداد التقاوى بمدينة الخارجة والوقوف على أهم المعوقات هناك.
 
وتم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية وعمل صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة، والاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكافة المحاصيل.
 
وتوجه إلى مدينة الداخلة حيث تم استلام مساحة 400 متر للإدارتين لإنشاء مبنى إدارى واستراحة ومخازن ومنفذ بيع لزيادة المساحات الخضراء المنزرعة بتقاوى معتمدة من وزارة الزراعة وبسعر مخفض.
 
‏كما توجه إلى شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوى والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة.
 
يأتى ذلك  ‏فى ظل توجيهات الحكومة بالمتابعة الدقيقة و الوقوف على اخر المستجدات و تقديم كافة الدعم الفنى  للشركات والمزارعين فيما يخص حقول إكثار تقاوى المحاصيل المختلفة والعمل على إيجاد حلول فورية لأى معوق فى سبيل الحصول على تقاوى ذو جودة ونقاوة عالية بحقول إكثار تقاوى المحاصيل الشتوية التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وأيضا فتح آفاق جديدة لنشر الهجن والأصناف للمحاصيل الصيفية، وخاصة الفول السودانى والذرة الشامية بشرق العوينات.

التقاوى

الخارجة

الداخلة

الوادى الجديد

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشديد الفحص على بذور وتقاوى الخضر المستوردة وتحليلها معمليا.. اقرا التفاصيل

الخميس، 25 فبراير 2021 09:44 ص

نقيب الفلاحين: ثمار الطماطم آمنة ولا علاقة لها بغش التقاوى

السبت، 06 فبراير 2021 01:35 م

تجار الخضار: مفيش طماطم "025" فى السوق حتى الآن.. ولو ظهرت مش هتتباع غير ببلاش.. سوق العبور: طن القوطة بـ700 جنيه فى الأرض والمعروض الأصناف المعتمدة.. والإيطالى الأكثر بالسوق.. وإنتاج التقاوي الأردنى لم يظهر

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:00 م

مباحثات مصرية هولندية فى مجالات إدارة المياه وإنتاج التقاوى والثروة الحيوانية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:43 م

"إنتاج بلدنا" برنامج وطنى لإنتاج التقاوى محليًا.. "الزراعة": تسجيل 23 صنف خضر من 8 محاصيل.. الطماطم بالمقدمة.. البطيخ والفاصوليا لتوفير البذور.. وتؤكد: تسجيل هجين الخيار والفلفل.. وأصناف مبشرة للحد من الاستيراد

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:10 ص

وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان التعاون فى مجالات اللقاحات وتقاوى الخضر

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 12:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة