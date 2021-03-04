اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 04:56 ص
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كيف تؤثر مبادرة حياة كريمة على قطاع الصناعات المعدنية؟

الخميس، 04 مارس 2021 04:00 ص
كيف تؤثر مبادرة حياة كريمة على قطاع الصناعات المعدنية؟ صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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قال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المرحلة الأولى من مشروع مبادرة "حياة كريمة" من الصناعات المعدنية، ستكون فى البنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحى والمياه والتى سيعمل بها  قطاع المسابك والصناعات الهندسية من خلال توفير مواسير الزهر والصلب وأعمدة الإنارة، والمحابس وأغطية الصرف الصحى، فيما يتعلق بكشافات الطرق فالاتحاد ينتظر المواصفات الخاصة بها لمعرفة إذا كانت من الزهر والقطاعات الأخرى.
 
 أكد مدير غرفة الصناعات المعدنية، لـ"اليوم السابع" أن المصانع الخاصة مثل مصانع المواسير والإنارة تقدمت للاتحاد بالبيانات الخاصة بها كالطاقة الإنتاجية وإمكانياتها وإذا كان لديها استعداد لزيادة الطاقة الإنتاجية، ومدى استعدادها للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لمبادرة حياة كريمة.
 
ويشارك اتحاد الصناعات بعدد من القطاعات المختلفة فى مبادرة حياة كريمة، وقامت الغرف الصناعية بإرسال البيانات الخاصة بالشركات المقرر مشاركتها ضمن مبادرة حياة كريمة.
 

مبادرة حياة كريمة

المبادرة الرئاسية

تنمية الريف المصرى

اتحاد الصناعات

الحديد

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