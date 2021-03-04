القبض على عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة بالشرقية والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على عاطل ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، كان يستعد لترويجها بمدينة ديرب نجم، وسلاح نارى، وبعرضه على نيابة ديرب نجم قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد حسن أباظة، رئيس المباحث ومعاونيه، وتحت قيادة العميد أسامة ربيع مفتش المنطقة المركزية، نفاذا لاذن النيابة العامة من ضبط عاطل 31 سنة مقيم قرية المناصافور وشهرته فراولة وسبق اتهامه فى قضية سرقة وشروع فى قتل، بحوزته سلاح نارى وطلقتين، وكمية من جوهر مخدرى البانجو والحشيش، بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3033 جنح ديرب نجم.