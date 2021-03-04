الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصدق على إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الخميس، 04 مارس 2021 09:53 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 2 لسنة 2021، باصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. نشر القانون في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس. السيسي مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الجريدة الرسمية عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس يصدق على انضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبى الخميس، 04 مارس 2021 09:31 ص الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر للارتقاء بالتعاون مع اليونان اقتصاديا وأمنيا وعسكريا الأربعاء، 03 مارس 2021 08:14 م الرئيس السيسى باجتماع قمة الاتحاد الأفريقى: شعوبنا الأفريقية تستحق منا الكثير حتى ننهض بمنظومتنا الصحية.. ويثمن مشاركة "ماكرون" بالاجتماع.. ويؤكد ضرورة إيجاد إطار قارى للحصول على تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه الأربعاء، 03 مارس 2021 08:48 م الرئيس السيسى: شعوبنا الإفريقية تستحق منا الكثير حتى ننهض بمنظومتنا الصحية.. صور الأربعاء، 03 مارس 2021 08:35 م الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اليونان للتباحث حول الطاقة وشرق المتوسط الأربعاء، 03 مارس 2021 08:08 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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