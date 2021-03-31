6 أطعمة تعزز قدرة لأطفال العقلية.. منها التوت والسلمون

كتب - محمود جلال

النظام الغذائي الصحي والمتوازن مفيد لصحة الأطفال، حيث يمكن للأطعمة الصحية تحسين وظائف المخ والذاكرة والتركيز ، ذلك أن الدماغ تمتص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تساعد الأطفال على تعزيز قدراتهم العقلية، حسب ما ذكره موقع onhealth.

سمك السلمون

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، مصدرا جيدا لأحماض أوميجا 3 الدهنية اللازمة لنمو الدماغ ووظيفته، يمكن أن يساعد الحصول على ما يكفي من هذه الأحماض الدهنية الأطفال على تحسين مهاراتهم العقلية.

البيض

يعتبر البيض مصدرا رائعا للبروتين، ويحتوي صفاره على مادة الكولين، وهي مادة مغذية مهمة لتنمية الذاكرة للأطفال.

زبدة الفول السوداني

يحب الأطفال تناول زبدة الفول السوداني، وهذا شيء جيد لأن هذه الوجبة الخفيفة الصحية مليئة بفيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة، كما أنه مفيد للدماغ ، والجلوكوز الذي يعطي الطاقة.



زبدة الفول السوداني

الحبوب

توفر الحبوب الكاملة مثل الخبز والحبوب الجلوكوز، وهو مصدر طاقة يحتاجه الدماغ، تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على فيتامينات ب، المفيدة للجهاز العصبي، عليك إضافة الحبوب الكاملة إلى معظم الوجبات عن طريق التحول إلى خبز الحبوب الكاملة واللفائف والمقرمشات.



الحبوب

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان مصادر ممتازة للطاقة و "وقود" الدماغ، لأنه مليء بالألياف للمساعدة في الحفاظ على شعور الأطفال بالشبع حتى لا يتناولوا الوجبات السريعة، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامينات E و B المركب والزنك لمساعدة أدمغة الأطفال على العمل بشكل أفضل.



دقيق الشوفان

التوت

يساعد التوت في تحسين الذاكرة وهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما تحتوي بذور التوت أيضا على دهون أوميجا 3 التي تساعد في وظائف المخ، ابحث عن الفراولة والكرز والتوت فكلما كان لون التوت أكثر كثافة ، زاد تغذيته.