كل ما تريد معرفته عن الدودة الشريطية وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

الدودة الشريطية هى إحدى الكائنات الطفيلية التى تصيب الإنسان بالعدوى وتعيش فى أمعائه وهى عبارة عن أنبوب رفيع طويل يشبه شريط القياس، ويعانى نحو 3.5 مليار شخص حول العالم من عدوى طفيلية كل عام، وتنتشر الديدان فى المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية ، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- من هم الأشخاص المعرضون لعدوى الديدان الشريطية؟

1- الأطفال

2- كبار السن

3- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

4- الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) هم الأكثر تضررًا.

- كيف تنتقل عدوى الديدان الشريطية؟

1- عن طريق تناول بيض تلك الديدان من اللحوم أو الأسماك النيئة أو التى لم يتم طهيها بشكل صحيح.

2- يمكن أن ينتقل بيض تلك الديدان إلى جسم الإنسان إذا كان على اتصال ببراز الحيوانات أو عن طريق المياه الملوثة.

3- تحدث عدوى الديدان الشريطية من الأسماك بشكل عام خاصة تلك التى فى المياه العذبة.

4- يمكن أن ينقل شخص مصاب بعدوى الديدان الشريطية العدوى إلى شخص آخر إذا لم يستخدم المرحاض بشكل صحيح ولم يغسل يديه.

5- يمكن للخنافس والبراغيث أن تنقل بيض الديدان الشريطية من فضلات الجرذان والفئران إلى البشر.

- ما هى طرق الوقاية من الإصابة بالديدان الشريطية؟

1- الحفاظ على نظافة اليدين وتكرار غسلها بالماء والصابون وتنشيفها بعناية.

2- اتباع إجراءات النظافة الجيدة للطعام، من خلال غسله وطهيه جيدًا خاصة اللحوم، وتجنب تناول الفاكهة والخضراوات النيئة أو غير المطبوخة دون غسلها بالماء النظيف أولًا.

3- الحفاظ على نظافة المطبخ وتعقيمه.

4- الحرص على تجميد اللحوم والأسماك لمدة 7 أيام قبل تناولها، فهذه المدة كافية لقتل بيض الدودة الشريطية ويرقاتها.

5- ضرورة طهى اللحوم الحمراء جيدًا على درجة حرارة تبلغ 145 درجة، وكذلك طهى الدواجن مثل الدجاج والديك الرومى على درجة حرارة تبلغ 165 درجة.

6- استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضروات.

7- إذا كنت خارج المنزل لا تشرب إلا المياه المعدنية خاصة إذا كنت غير متأكد من نظافة المياه.

- كيف تتخلص من الدودة الشريطية؟

ليس من السهل دائمًا علاج الديدان الشريطية لأن بعض الأنواع تنتج يرقات تنجح فى مغادرة الأمعاء إلى أماكن أخرى بالجسم وتشكل أكياسا، حيث يُحذر الأطباء من إمكانية إصابة الدودة الشريطية لحم الخنزير الدماغ مما يؤدى إلى ظهور أعراض عصبية مثل الصداع والاضطرابات البصرية والتشنجات ولكنها نادرًا ما تكون قاتلة.

- كيفية تشخيص الإصابة بالدودة الشريطية؟

عن طريق فحص عينات البراز واختبارات الدم، وأحيانًا يتطلب الخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسى أو الموجات فوق الصوتية، وإذا تأكدت إصابتك بالدودة الشريطية يمنحك الطبيب دواء لقتلها.