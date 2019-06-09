سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تلوث الطعام يعرضك للإصابة بعدوى الديدان الشريطية

الأحد، 09 يونيو 2019 07:00 م
تلوث الطعام يعرضك للإصابة بعدوى الديدان الشريطية الديدان
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى كثير من الأطفال والكبار أيضا من عدوى الديدان الشريطية والتى تحدث نتيجة تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة ببيض الدودة الشريطية أو يرقاتها، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

عندما تُصاب بعدوى الدودة الشريطية المعوية، تلتصق رأس الدودة الشريطية بجدار الأمعاء ويمكن أن تعيش الديدان الشريطية البالغة حتى عمر 30 عامًا في جسد الشخص الذى تدخل إلى امعاؤه .

أعراض الإصابة بالديدان الشريطية
 

المصابين بعدوى الدودة الشريطية المعوية قد لا تظهر عليهم أى اعراض وتتباين أعراض العدوى بالديدان الشريطية على حسب الأماكن التي انتقلت إليها اليرقة.

تشمل علامات عدوى الأمعاء وأعراضها ما يلي:

 

الدودة-الشريطية

 

الغثيان

الضعف

فقدان الشهية

ألم في البطن

إسهالاً

الدوخة

اشتهاء الملح

فقدان الوزن وامتصاص غير كاف للمواد الغذائية الموجودة في الأطعمة

إذا انتقلت يرقات الديدان الشريطية من الأمعاء وشكلت كيسات في الأنسجة الأخرى يمكن أن تتسبب في نهاية الأمر في تلف الأعضاء والأنسجة، مما يؤدي إلى:

حالات الصداع

كتل كيسية أو نتوءات

رد فعل تحسسي تجاه اليرقات

علامات وأعراض عصبية، وتشمل حدوث نوبات

 

 


الديدان الشريطية

عدوى الديدان

ديدان الامعاء

الدوده الشريطيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وسيلة جيدة لتحسين بكتيريا الأمعاء

الخميس، 23 مايو 2019 06:00 ص

دراسة: الخضروات والفاكهة وسيلة فعالة لتحسين بكتيريا الأمعاء والتخلص من القلق

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:39 م

مش بس هتخليك عميق وبس .. علماء يكتشفون فوائد القهوة على الأمعاء

الإثنين، 20 مايو 2019 07:00 م

س وج..متلازمة كسل الأمعاء مشكلة تتسبب فى ارتفاع حرارة الجسم

الأحد، 19 مايو 2019 05:30 م

اعرف رحلة الطعام من فمك إلى الأمعاء

الخميس، 16 مايو 2019 04:00 ص

دراسة: استخدام المواد المبيضة فى صنع اللبان وبعض الأطعمة يسبب سرطان الأمعاء

الأربعاء، 15 مايو 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة