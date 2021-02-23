كيف يتطور فيروس نقص المناعة البشرية الى الإيدز؟.. اعرف مراحل تطور المرض

ندى سليم

كشف تقرير نشر في موقع انسايدر، عن المراحل الثلاثة لفيروس نقص المناعة البشرية وكيف يمكن أن يتطور إلى الإيدز، بعد أن أظهرت الدراسات أن فيروس نقص المناعة يبدأ بأعراض شبيهة بالأنفلونزا.

وأوضح التقرير أن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تتطور حتى تصل إلى إلحاق ضرر شديد بجهاز المناعة لديك إذا تركت دون علاج.

ومن أهم مراحل وأعراض فيروس نقص المناعة البشرية :



المرحلة الأولى وهى مرحلة فيروس نقص المناعة البشرية الحاد:



المرحلة الأولى من فيروس نقص المناعة البشرية هي مرحلة العدوى الحادة، وتتطابق الأعراض مع الأنفلونزا، وبرغم ذلك لن يعاني الجميع من هذه الأعراض وقد تظهر بعض اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية سلبية.

وتظهر الأعراض في تلك المرحلة بعد حوالي أسبوعين إلى 6 أسابيع من الإصابة، وهى علامة على أن جهازك المناعي يقاوم الفيروس وعادة ما تستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

ومن أبرز الأعراض أيضا:



1.تقرحات الفم

2.قشعريرة

3.حمى

4.التهاب الحلق

5.إعياء

6.التهاب الغدد الليمفاوية

7.آلام العضلات

8.الم المفاصل

9. الغثيان

10.التقيؤ

11.إسهال

12.تعرق ليلي

13.سعال جاف

ومن بعض العلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لفيروس نقص المناعة البشرية هي الحمى الشديدة ، والطفح الجلدي في الجزء العلوي من الجسم والتعب ، والتهاب الحلق ، والصداع الشديد ، وضعف العضلات .

وفى تلك المرحلة لابد من إجراء الاختبار في هذه المرحلة من فيروس نقص المناعة البشرية لأن الحمل الفيروسي مرتفع للغاية، مما يعني أنك شديد العدوى ويمكن أن تصيب شخصًا آخر بالمرض بسهولة دون أن تدري.

2.مرحلة العدوى دون أعراض:



وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة العدوى الحادة وتسمى عادةً بالكمون السريري أو مرحلة العدوى المزمنة أو بدون أعراض.

يمكن أن تستمر هذه المرحلة لمدة تصل إلى 10 سنوات أو حتى أكثر، ولكن على الرغم من أن الشخص قد لا تظهر عليه الأعراض في هذه المرحلة، إلا أن الفيروس لا يزال نشطًا وينتشر.

في هذه المرحلة من الفيروس سيكون اختبار الدم قادرًا على تحديد مدى نشاط الفيروس ومدى تأثيره على جهاز المناعة لديك، فإذا لم يتم علاج الحالة، فسوف تستمر في التقدم ، مما يؤدي إلى إتلاف جهاز المناعة.

3. المرحلة الثالثة الإصابة بالإيدز:



في هذه المرحلة يتطور الفيروس إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، عندما يكون الشخص مصابًا بالإيدز، يتضرر جهاز المناعة لديه بشكل خطير، و هذه هي أشد مراحل فيروس نقص المناعة البشرية.

والشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في هذه المرحلة هو أيضًا عرضة للعدوى والأمراض،حيث لن يتمكن الجسم من الدفاع عن نفسه ضد العدوى الانتهازية ، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية مثل القوباء المنطقية والالتهابات البكتيرية مثل السل والالتهاب الرئوي.