عبور 81 سفينة قناة السويس بحمولات 4.8 مليون طن.. صور

وأكد رئيس هيئة قناة السويس في بيان له، أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة، وفي هذا الصدد، وجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعاً والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وأعرب الفريق ربيع، عن اعتزازه وأبنائه العاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الهام، مشدداً على أن تكريم الرئيس لجهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسام على صدور كافة العاملين بالهيئة ودافعا لاستكمال مسيرة العمل الوطني المخلص لرفعة قناة السويس.