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عبور 81 سفينة قناة السويس بحمولات 4.8 مليون طن.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:53 م
عبور 81 سفينة قناة السويس بحمولات 4.8 مليون طن.. صور عبور السفن قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الأربعاء، عبور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 42 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها  1.7 مليون طن. 
 
عبور-السفن-بقناة-السويس

وأكد رئيس هيئة قناة السويس في بيان له، أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة، وفي هذا الصدد، وجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعاً والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.  

عبور-السفن-قناة-السويس

وأعرب الفريق ربيع، عن اعتزازه وأبنائه العاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الهام، مشدداً على أن تكريم الرئيس لجهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسام على صدور كافة العاملين بالهيئة ودافعا لاستكمال مسيرة العمل الوطني المخلص لرفعة قناة السويس.

 


السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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