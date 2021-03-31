صحيفة لابانجورديا: انخفاض السياحة فى أوروبا بنسبة 85% مقارنة بعام 2020

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن السياحة فى أوروبا انخفضت بنسبة 85% حتى الآن فى عام 2021، وحذرت منظمة السياحة العالمية UNWTO على موقعها من أن القارة العجوز حاليا تعانى من أزمة فى هذا القطاع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية فى تقرير لها ، إلى أن حساسية السياحة الأوروبية تتجاوز القطاع نفسه، ومن هنا تأتى الحاجة الملحة لتنشيط تدفق السياح، ولذلك فإن "جواز السفر الأخضر" الذى يعتبر شهادة صحية يؤكد أن المسافر حصل بالفعل على اللقاح اللازم ضد كورونا أحد الحلول التى تعطى أملا كبيرا لأوروبا لاستعادة قطاع السياحة فى فصل الصيف.

وفى مقابلة أجراها ممثل المنظمة ، زوراب بولوليكاشفيلي ، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، مارجريتيس شيناس ، تم التركيز على ضرورة تعزيز السياحة من خلال القنوات الرقمية ، ومواءمة البروتوكولات لزيادة أمن السفر الدولي.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، بولوليكاشفيلى ، قائلاً: "في جميع أنحاء أوروبا ، يعتمد ملايين الأشخاص والشركات على القرارات الصحيحة التي يتم اتخاذها حتى يمكن استئناف السياحة" ، بينما حث نائب رئيس المفوضية الأوروبية على التعاون الدولي في مواجهة الأزمة ، مدعيًا أن "أوروبا لن تتعافى وحدها".

في الوقت نفسه ، تفكر مسؤول كبير في منظمة السياحة العالمية في الحلول التي تقدمها الدول أو مجموعات البلدان خارج الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنقل الآمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمم المتحدة أنشأت فى مارس 2020 لجنة الأزمة العالمية للسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية ، وهي هيئة مشتركة بين القطاعات تركز على تحقيق استئناف السفر الدولى بأمان ، وعلى ضمان السيولة التي تحتاجها شركات السياحة للبقاء على قيد الحياة ، وفقًا للموقع الرسمى للمنظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع السياحة 27 مليون شخص أى مايقرب من 11% من إجمالى العمالة فى الاتحاد الاوروبى، وفقا لحسابات البرلمان الأوروبى، فقد ساهمت فى عام 2019 بنحو 10% من الناتج المحلى الاجمالى.