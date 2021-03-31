رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد: السفينة الجانحة أكدت للعالم أن قناة السويس أهم ممر ملاحى

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع عادل اللمعى - رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، للحديث عن آخر مستجدات عودة الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة.

أكد رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، أن حادثة السفينة الجانحة أكدت للعالم أن قناة السويس أهم ممر ملاحى للتجارة العالمية، قائلاً" رُبَ ضارةٍ نافعة".

وتقدم "اللمعي"، بالشكر لرجال هيئة قناة السويس والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، والعاملين والفنيين، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية لتعويم السفينة وملاحتها بالقناة هى فكرة مصرية بسواعد مصرية 100%، وهذا ما نستطيع أن نفخر به.

وأكد عادل اللمعي، أنه لا يوجد بديل لقناة السويس، مشيراً إلى أن القناة هى الطريق الأفضل للتجارة العالمية.

وأوضح رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، أن قناة السويس هى المعبر الآمن الاقتصادى الأقل تكلفة فى العالم، والعالم تأكد أنه لا بديل لقناة السويس وهو ما ظهر طوال 6 أيام ماضية.

ولفت إلى أن غرفة ملاحة ونواب مجلس الشيوخ طمأنا شركات الملاحة العالمية، وقمنا بتوضيح الحقائق فى ظل عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة.



السفينه بعد تعويمها



القاطرات تبحر السفينة