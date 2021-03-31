حصاد الوزارات.. كارت بــ150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية لصرف السلع من منافذ التموين

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم...
الحكومة: وحدات سكنية لاستيعاب جميع حاجزى أولى مراحل "سكن لكل المصريين"
مؤسسة حياة كريمة تستجيب لاستغاثة المواطنين لسداد قيمة التصالح لمخالفات البناء
الزراعة: دراسات أراضى الدلتا الجديدة أثبتت صلاحيتها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية
التضامن: كارت بــ 150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية لصرف السلع من منافذ التموين
الحكومة: 13% علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو
وزير الزراعة: توجيهات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة
"القوى العاملة" تعلن توفير 6343 فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه
التموين تعلن إتاحة 28 سلعة على البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل
التعليم تحذر أولياء الأمور من روابط مزيفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية
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