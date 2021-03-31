التضامن: كارت بــ 150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية لصرف السلع من منافذ التموين

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمتابعة خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بالشراكة مع المجتمع الأهلى باعتباره شريكا أصيلا للوزارة في كافة البرامج القومية لافتة إلى أننا نعمل هذا العام علي تحقيق منظومة "الخير الموحد" وفق قواعد موحدة ومنظمة فى كافة أنحاء الجمهورية للوصول لكافة الأسر المستحقة ونقوم بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن المجتمع المدني بصفته الأقرب إلى الشارع وإلى الأسر.

وأضافت "القباج" في تصريحات اليوم أن حملات مساعدات شهر رمضان هذا العام لم تكتف بتوزيع الكراتين المواد الغذائية فقط هناك أيضا واجبات ساخنة للأسر وبالتوازى معها أيضا خدمات صحية واجتماعية مثل تجهيز عرائس في دكان الفرحة وتقديم خدمات طبية وأدوية للمسنين.

وأضافت نيفين القباج: يشهد العام فكرة جديدة وهي التوزيع الذكي مقدم من إحدى المؤسسات الأهلية من خلال كارت ذكى يحتوى علي 150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية يمكنهم الحصول علي كافة احتياجاتهم من أى منافذ للتموين او منافذ لديها مكانية فوري وأن الكارت يعطي الأسر الحرية في اختيار وشراء احتياجات بأنفسهم كما تعمل هذه الكروت علي المزيد من حوكمة أكثر سيطرة علي عادلة التوزيع حتى لا يتكرر الصرف لنفس الأسرة ومن أكثر من مصدر مشيرة إلى أنها سعدت للمشاركة في إطلاق بداية تسير قوافل المواد الغذائية مع صندوق تحيا مصر وإحدى المؤسسات في إطلاق بداية قوافل المواد الغذائية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل وحدها.

وأوضحت "القباج" أن إطلاق قوافل الخير وهي قوافل تشمل كافة المواد الغذائية ذات الجودة العالية مما يؤكد استمرار برامج الخير في شهر رمضان، خاصة أن الوزارة ليست معنية بتوزيع غذاء في شهر رمضان فقط، ولكن معنية بحصول كل أسرة علي ما يكفيها من غذاء طول شهر رمضان وكل شهور العام، كما تشجع علي حصول الأسر علي غذاء صحي وسليم لكافة الفئات العمرية وخاصة في الأسر التي بها أطفال أو سيدات حوامل أو مسنين أو أشخاص ذوي الإعاقة، والأسر تحت خط الفقر.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لشباب المؤسسات الأهلية والمتطوعين ، الذين عهد الوطن منهم بذل كل الجهد والطاقة والحيوية والهمة في التوزيع، معربة عن أملها أن تري كل شباب مصر لديهم الإحساس بالمسئولية الاجتماعية المورثة في جينيات الشعب المصري، وليست بجديدة عليها.

وقال الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن قوافل الخير تنتقل بالتعاون وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي و صندوق تحيا مصر من جهة ومؤسسة مصر الخير من جهة أخري وذلك إلي نحو 27 محافظة وأن عدد القافلة أكثر من 80 ترلة متوجهة للمستحقين عن طريق التعاون من أكثر من 4 الاف جمعية منتشرة في القطر المصري وأن المرحلة الأولي من القوافل سوف تتلوها مرحلة ثانية في أخر شهر شعبان ثم في 10 رمضان المرحلة الثالثة من القوافل وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر و بمشاركة قوية ودعم مستمر من وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بدور لا ينكر في توجيه العمل الخيري في مصر وفي الوصول إلي المستحقين .