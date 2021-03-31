التموين تعلن إتاحة 28 سلعة على البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات التابعة بشأن توريد السلع المدعمة لبقالين التموين ومنافذ التوزيع ومشروع جمعيتي، ضمن مقررات شهر أبريل، بأن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول أبريل، حيث تصل السلع إلى 28 سلعه تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، والصابون وصولا للكبريت، وأن عمليات إمداد تلك المخازن بالسلع مستمرة دون انقطاع ، كذلك توفير سلع نقاط الخبز.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بمختلف أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

ومن جانبه أكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، انه يتم صرف 4000 طن، من الزيت، و3000 طن من الأرز والمكرونة، و1000 طن / يومي لكل صنف ، وأن الزيت م بـ17 جنيه / للكيلو، رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً، وأن الدولة تدعم المنظومة التموينية على بطاقه الدعم بــ 36 مليار جنيه سنويا، بمتوسط شهري يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه.