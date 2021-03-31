أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-3-2021 فى مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، ليسجل 21.46 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.50 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفى سياق متصل تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره في بنك "الاسكندرية" بقيمة "قرشين" ليسجل اليوم 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.31 جنيه للشراء، 18.46 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.46 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.50 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومانخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.02 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.
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