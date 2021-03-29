أسعار العملات اليوم الاثنين 29-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 29-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث انخفض سعر الدولار، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.43جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر الدولار اليوم ليسجل فى البنك الأهلى 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.54 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.