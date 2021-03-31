أخبار × 24 ساعة.. الرى: أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
وزيرة الصحة: وصول 854 ألف جرعة من لقاحات كورونا بداية من الغد
453 مليون جنيه لرفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والسودان لـ300 ميجاوات
الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعوّض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر
التضامن تعلن استمرار معرض "ديارنا" للأثاث الدمياطى حتى 8 إبريل المقبل
وزير التعليم العالى يناقش ملف الترقيات والتعيينات مع مجلس القومى للبحوث
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