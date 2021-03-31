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أخبار × 24 ساعة.. الرى: أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرى: أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى أمطار - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

453 مليون جنيه لرفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والسودان لـ300 ميجاوات

الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعوّض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر

التضامن تعلن استمرار معرض "ديارنا" للأثاث الدمياطى حتى 8 إبريل المقبل

وزير التعليم العالى يناقش ملف الترقيات والتعيينات مع مجلس القومى للبحوث

 


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الارصاد

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