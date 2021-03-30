اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يناقش ملف الترقيات والتعيينات مع مجلس القومى للبحوث

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:49 م
وزير التعليم العالى يناقش ملف الترقيات والتعيينات مع مجلس القومى للبحوث وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى، مؤكدا أهمية الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمركز، وخلق مناخ للابداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية اتخاذ القرارات في المرحلة الحالية التي تتماشى مع التوجه العام ومتطلبات العصر، بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ويخدم أهداف البحث العلمى فى مصر.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.


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