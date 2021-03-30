وزيرة الصحة: الطفح الجلدى والتهاب غشاء العين أعراض جديدة لمرضى كورونا

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه بداية من الغد متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافى "Covax".

وفيما يتعلق بمستجدات الموقف الإكلينيكي لفيروس كورونا المستجد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك أعراضاً جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدى، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.