التنمية المحلية: 2 مليون و806 آلاف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه نتيجة لطلب المواطنين تم مد طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر تنتهى فى غدا، لافتا إلى أن طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت 2 مليون 806 آلاف 782 طلبا حتى الآن.

وأضاف قاسم، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه تم ضخ 150 مليون فى القرى الأكثر احتياجا لمساعدة المواطنين فى التصالح، وتم الانتهاء من أكثر من 3 آلاف ملف للمواطنين الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة.

وتابع أن منافذ تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء تعمل من حتى الساعة 10 مساء، مؤكدا أنه وصل العائد من التصالح فى مخالفات البناء إلى 17.7 مليار جنيه، مضيفا أنه من المقدر أن يصل إجمالى التصالح من 70 إلى 75 مليار جنيه فى مخالفات البناء.

وأوضح أن موارد التصالح فى مخالفات البناء ستذهب إلى ملف الإسكان الاجتماعى، وموارد المحافظات، والصحة والتعليم، مضيفا أن سيشكل لجنة وزارية من الإسكان والتنمية المحلية، لبحث النسبة المتبقية من لم يقم بالتصالح فى مخالفات البناء.