5 طرق للحصول على فيتامين ك.. أبرزها تناول التفاح والسلمون

كتب - محمود جلال

فيتامين ك عنصر غذائي أساسي يساعد على تجلط الدم وعظامك كما ينبغي، وقد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض هشاشة العظام ويقيك من أمراض القلب، يمكنك الحصول على فيتامين ك من بعض الأطعمة وفقا لما ذكره موقع only my health

الخضروات الورقية

السبانخ مفيدة لك فهذه الأوراق الخضراء وغيرها، مثل الكرنب الأخضر، تتصدر الخضروات الورقية عندما يتعلق الأمر بفيتامين ك.

التفاح

الأفوكادو غنى بفيتامين ك، والتوت الأزرق والعنب والتفاح تمدك بفيتامين ك، بنسبة أقل ولكن من السهل إضافتها إلى الوجبات.

المكسرات

مليئة بالبروتين والألياف والزيوت الصحية والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى التي تحارب الالتهاب وتحافظ على قوة قلبك، يمنحك الكاجو والمكسرات المختلطة والصنوبر، على وجه الخصوص، جرعة إضافية من فيتامين ك.



المكسرات

السمك

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك، مثل السلمون، مرتين على الأقل في الأسبوع، سمك السلمون مليء بالزيوت الصحية والبروتين والمعادن التي تخفض ضغط الدم وتساعد على مواجهة النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



السمك

فول الصويا المسلوق

كان فول الصويا المسلوق، عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي، يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ك، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن فول الصويا يمكن أن يبطئ فقدان كتلة العظام لدى النساء اللواتي مررن بانقطاع الطمث، ما يعني أنه قد يساعد في منع هشاشة العظام.