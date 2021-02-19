فوائد التفاح.. يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.. والوقاية من السرطان

كتبت مروة هريدى

أظهرت دراسة جديدة أن المركبات الطبيعية الموجودة فى التفاح تعمل على تحسين وظائف المخ، حيث ُقلل من خطر الإصابة بإضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر وحتى أشكال أخرى من الخرف، لأن التركيزات العالية من المغذيات النباتية الموجودة فى الفاكهة عمومًا تساعد فى تكوين الخلايا العصبية المسئولة عن نقل المعلومات إلى أجزاء من الجسم عبر الإشارات الكهربائية كما تُعزز قدراتنا على التعلم وتنشيط الذاكرة.

وأفادت الدراسة أن عصير التفاح لم يساهم بشكل كبير فى تكوين تلك الخلايا العصبية، مما يعنى أن تحقيق الاستفادة من تلك الفوائد يتركز على تناول التفاح وليس مجرد شرب كوب عصير منه، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".

- فيما يلى.. 5 فوائد صحة أخرى للتفاح يجب أن نتعرف عليها:

1- يحافظ على صحة القلب

يساعد التفاح فى الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار فى الجسم، لأن التفاح يحتوى على ألياف قابلة للذوبان وهى الموجود بجميع أنواع الفاكهة تقريبًا.

2- تحسين عملية الهضم

أى أطعمة غنية بالألياف الغذائية تساعد فى تحسين الهضم، منها التفاح خاصة إذا تم تناوله مع القشر.

3- التحكم فى نسبة السكر بالدم

بالنسبة لمرضى السكر، يعتبر التفاح فاكهة رائعة لإضافتها إلى نظامك الغذائى لأن المحتوى العالى من الألياف يعمل على تكسير السكر فى الدم وتجنب حدوث طفرات مفاجئة.

4- يحسن المناعة

التفاح غنى بمضادات الأكسدة المختلفة التى تساعد فى تقليل مخاطر الأمراض وتحسين الاستجابات المناعية، حيث تساعد مضادات الأكسدة فى تقليل الإجهاد التأكسدى فى الجسم.

5- يساعد التفاح فى الوقاية من السرطان

على الرغم من عدم وجود ما يؤكد أن التفاح يساعد فى الوقاية من السرطان، ولكن هناك دراسات تشير إلى أن المركبات الموجودة فى التفاح يمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.