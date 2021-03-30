محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى لتوفير وظائف برواتب تصل لـ12 ألف جنيه

كتب سيد الخلفاوى

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء ملتقى توظيف لتوافر فرص عمل للشباب، وعلى من يرغب فى الحصول على الوظائف التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عماره النبراوى.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الملتقى يوفر عددا من الوظائف يبدأ راتبها من 3 آلاف جنيه وتصل لـ 12 ألف جنيه، ويمكن لطلبة الكليات التقدم للعمل، على أن يكون أقصى سن للتقدم 31 سنة.

وكان جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة، أعلن عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين ويتم تمويل المشروعات بها، وشروطها ومواصفاتها كالتالى

المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف.

- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه

- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة

- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد

شروط الحصول عليها:

- السن من 21 سنة حتى 40 سنة

- موقف التجنيد للذكور

- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادلها

- عدم الحصول على وظيفة

- ضامن حكومى للقرض

- عرض أسعار مختوم

- سجل تجارى وبطاقة ضريبية

- يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة

- يتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب ب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.