ماذا يحدث لجسمك لو توقفت عن تناول اللحوم الحمراء؟

كتبت مروة هريدى

تعتبر اللحوم الحمراء سلاحا ذى حدين، فهى أحد العناصر الغذائية المفيدة ويجب تضمينها فى نظامنا الغذائى لاحتوائها على العديد من الفوائد أهمها أنها مصدر أساسى للبروتين، لكن فى الوقت ذاته يشتمل الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء على العديد من المخاطر الصحية لذلك من المهم الاعتدال فى تناولها، وفقًا لما ذكره موقع "On Health".

- ماذا يحدث عندما تتوقف عن تناول اللحوم الحمراء ؟

1- التهاب أقل

تظهر الأبحاث أن اللحوم الحمراء والمعالجة تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة ويمكن أن تؤدى إلى زيادة الالتهاب بالجسم، كما تزيد فرص الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى، لذلك فإن الامتناع عنها يخفف من حدة الالتهابات.

2- صحة الأمعاء

تشير الدراسات إلى أن الإفراط بتناول اللحوم الحمراء يؤثر سلبًا على صحة أمعائك، بينما يساعد النظام الغذائى النباتى خاصة الذى يشتمل على أطعمة غنية بالألياف على تعزيز البكتيريا الجيدة فى الأمعاء، مما يقلل الإصابة بالأمراض الالتهابية.

3- فقدان الطاقة

الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء قد يصيبك بالتعب والضعف نتيجة فقدان مصدر مهم للبروتين والحديد وكلاهما يمد الجسم بالطاقة، خاصة أن الجسم يمتص الحديد من اللحوم أكثر من الأطعمة الأخرى، لكن يمكن الحصول عليه أيضًا من الخضروات الورقية مثل السبانخ وكذلك الحبوب الغنية بالحديد والخبز والمكرونة.

4- انخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى

ربط الباحثون اللحوم الحمراء والمعالجة بفرص أكبر للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول نصف حصة من اللحوم الحمراء يوميًا يزيد من احتمالات الإصابة بداء السكرى بنسبة 48%.

5- انخفاض نسبة الكوليسترول

الحد من الأطعمة التى تحتوي على الدهون المشبعة بما فى ذلك اللحوم الحمراء يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، حيث يقول الخبراء إن الدهون المشبعة يجب أن تشكل أقل من 10% من سعراتك الحرارية يوميًا.

6- فقدان الوزن

تشير العديد من الدراسات إلى أن اتباع الأنظمة النباتية التى لا تعتمد على اللحوم الحمراء تساعد كثيرًا فى فقدان الوزن.