اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم بالسوق المصرى.. الطن بين 13800– 14000جنيها

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:44 ص
سعر الحديد اليوم بالسوق المصرى.. الطن بين 13800– 14000جنيها حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار خامات ومواد البناء سواء حديد تسليح أو أسمنت بجميع أنواعه استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500– 13650جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن. 
 
وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت من 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

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