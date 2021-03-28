سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار خامات البناء انخفاضا في الطلب مع استقرار الأسعار في الأسواق لجميع مواد البناء اليوم الأحد 28-3-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء ب اتحاد الغرف التجارية حيث استقر سعر حديد التسليح، والأسمنت والرمل والزلط والطوب الأحمر.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن السوق يشهد زيادة في المعروض وأن أسعار جميع المواد مستقرة، مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500– 13650 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.