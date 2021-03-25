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سعر الحديد اليوم الخميس .. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

الخميس، 25 مارس 2021 10:36 ص
سعر الحديد اليوم الخميس .. الطن بين 13800 – 14000 جنيه حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار خامات البناء الرئيسية من حديد وأسمنت وجبس وطوب استقرارا فى السوق المحلى اليوم الخميس 25-3-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المحلية والشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية
 
وقال حسن المصري- صاحب شركة توريدات مواد بناء- إن السوق يشهد استقرارا فى حديد التسليح منذ شهر تقريبا وذلك بعد ما رفعت بعض المصانع أسعار الطن ليتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن . 
 
وأضاف المصري في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، سجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، أما الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 

اسعار الحديد

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