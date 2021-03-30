السكة الحديد تستقبل آخر 10 جرارات أمريكية جديدة عبر ميناء الإسكندرية اليوم

كتب رضا حبيشى

تستقبل هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء الدفعة الأخيرة من صفقة الجرارات الأمريكية، وتضم 10 جرارات جديدة، حيث تصل عبر ميناء الإسكندرية، بعدما تأجل وصولها بسبب تأخر شحنها من أمريكا يوم 2 مارس الجارى.

ووصل حتى الآن 100 جرار من صفقة الجرارات الأمريكية على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار.