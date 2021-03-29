6 فوائد صحية مذهلة لأوراق الكارى.. منها إنقاص الوزن وعلاج التهابات المسالك البولية

كتب محمود جلال

تتميز أوراق الكاري برائحة منعشة، كما تستخدم على نطاق واسع كمحسن للطعم ولعلاج حالات مثل الالتهابات وإعتام عدسة العين والسكري ومشاكل الكبد وحرقة المعدة، وفى خلال التالية ستقدم لك الفوائد الصحية العديدة لأوراق الكاري، حسبما نشر في موقع boldsky.



أوراق الكاري

تحسين الهضم

لا يساعد الاستهلاك اليومي لأوراق الكاري على تحسين عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضا في الإخراج، قد تساعد الخاصية المضادة للبكتيريا ووجود مضادات الأكسدة في الأوراق في تحسين عملية الهضم أيضا.



تحسين الهضم

إنقاص الوزن

أظهرت دراسة أن أوراق الكاري قد تساعد في تقليل زيادة الوزن، ومستويات الكوليسترول الكلية والدهون الثلاثية عند تناولها، إلى جانب نظام غذائي عالي الدهون، أوراق الكاري مسؤولة بشكل رئيسي عن مكافحة السمنة وخفض الدهون.



إنقاص الوزن

علاج مشاكل المسالك البولية

هناك عدد كبير من مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكاتشين والنارينجين، الموجودة في أوراق الكاري، والتي قد تساعد في معالجة جميع المشاكل المتعلقة بالمثانة البولية، يعد شرب عصير أوراق الكاري مع القليل من مسحوق القرفة علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج مشاكل المسالك البولية.



مشاكل المسالك البولية

مرض السكري

تعتبر أوراق الكاري مصدرًا غنيًا لقلويدات كاربازول، يمتلك هذا المركب الحيوي تأثيرا مضادا لفرط سكر الدم وهو مفيد لإدارة مرض السكري.



مرض السكري

مفيد للعيون

أوراق الكاري غنية بفيتامين أ وهي مفيدة للغاية لعلاج للعيون، في العديد من الدراسات، تم استخدام عصير أوراق الكاري لعلاج اضطرابات العين مثل إعتام عدسة العين.



مفيد للعيون

علاج الالتهابات

أوراق الكاري لها خصائص مضادة للالتهابات بسبب وجود أربعة قلويدات كاربازول جديدة، قد تساعد هذه المركبات في تقليل حالات الالتهاب مثل الربو أو الحكة، يمكن أن يساعد وضع معجون أوراق الكاري أو الزيت على الجلد الملتهب في تقليل الالتهاب.