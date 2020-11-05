اليوم السابع
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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهابات المسالك البولية وأعراضها

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهابات المسالك البولية وأعراضها التهابات المسالك البولية
كتبت فاطمة خليل

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التهابات المسالك البولية من المشاكل الصحية الشائعة والتي تصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، وعدوى المسالك البولية هي عدوى في أي جزء من جهازك البولي، بما في ذلك الكلى والمثانة والحالب والإحليل، والنساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية، كما تصاب العديد من النساء بعدوى متكررة، أحيانًا لسنوات وفقا لموقع "web md".

س: ما أعراض عدوى المسالك البولية؟
 

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المسالك البولية ما يلي:

-شعور حارق عند التبول

-الرغبة الشديدة أو المتكررة في التبول ، على الرغم من أن القليل من البول يخرج عند التبول

-بول غائم أو غامق أو دموي أو ذو رائحة غريبة

-الشعور بالتعب

-حمى أو قشعريرة (علامة على احتمال وصول العدوى إلى كليتيك)

-ألم أو ضغط في ظهرك أو أسفل البطن

س: ما أنواع عدوى المسالك البولية
 

يمكن أن تحدث العدوى في أجزاء مختلفة من المسالك البولية كل نوع له اسم مختلف، بناءً على مكانه.

-التهاب المثانة: قد تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرًا ، أو قد تشعر بالألم عند التبول قد يكون لديك أيضًا ألم أسفل البطن وبول معكر أو دموي.

-التهاب الحويضة والكلية (الكلى): يمكن أن يسبب هذا الحمى والقشعريرة والغثيان والقيء والألم في أعلى الظهر أو الجانب.

-التهاب الإحليل (الإحليل): يمكن أن يسبب هذا إفرازات وحرقة عند التبول.

س: كيف يشخص الطبيب التهاب المسالك البولية؟
 

إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى في المسالك البولية، فاذهب إلى الطبيب ستعطي عينة بول لاختبار البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية.

إذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية بشكل متكرر وكان طبيبك يشتبه في وجود مشكلة في المسالك البولية ، فقد يلقي نظرة فاحصة باستخدام الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي قد يستخدم أيضًا منظار المثانة للنظر داخل مجرى البول والمثانة.


التهابات المسالك البولية

اعراض التهابات المسالك البولية

اعراض التهاب المسالك البولية

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