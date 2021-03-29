لقطات جديدة من نجاح إبحار السفينة الجانحة بمحركاتها فى منتصف قناة السويس

كتب محمد رضا

أبحرت سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة، وبتوجيه من قاطرات هيئة قناة السويس، حيث ظهرت السفينة الجانحة فى مقطع فيديو جديد أثناء إبحارها فى منتصف مجرى قناة السويس، فى طريقها لمنطقة البحيرات.

وظهرت السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN، وهى تتحرك بينما تحيط بها القاطرات التى شاركت فى عملية التعويم على مدار الأيام الماضية، حيث جرت عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة، والتى انضمت لها أيضًا، القاطرة الهولندية APL GUARD، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

ويشار إلى أن هند فتحى المتحدث الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، نشرت، فى وقت سابق، اليوم الاثنين، أول صور لبدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

ويأتى هذا بعدما نشرت هيئة قناة السويس، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى يرصد بدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

ويذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

وقال الفريق أسامة ربيع: "نحن نجحنا فى إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل فى تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وأوضح أن حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعى فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة بشكل كامل، مضيفا: "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة كى نتمكن من تمرير كافة السفن المتوقفة وإنهاء عملية الازدحام".

ووجه الفريق أسامة ربيع فى ختام تصريحاته الشكر لجميع الدول التى قدمت المساعدة فى تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا.