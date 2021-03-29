اليوم السابع
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كندا تنتظر أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح لكورونا هذا الأسبوع

الإثنين، 29 مارس 2021 07:10 م
كندا تنتظر أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح لكورونا هذا الأسبوع لقاح كورونا
أوتاو )أ ش أ(

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 كشف مسؤولو الصحة الكنديين اليوم الاثنين أن البلاد على وشك تلقي 3.3 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من شركات أدوية مختلفة خلال الأيام المقبلة.

ويمثل التدفق المتوقع خلال الأسبوع الجاري أكبر كمية تحصل عليها البلاد منذ بداية الوباء، وذلك بفضل الشحنات المخطط لها من ثلاثة مصادر مختلفة.

وتقول وكالة الصحة العامة الكندية إنه من المقرر أن تشحن شركتا فايزر وبيونتيك ما يقرب من 1.2 مليون جرعة هذا الأسبوع، حيث تواصل الشركتان ضخ الجرعات بوتيرة سريعة.

كما تتلقى الحكومة الفيدرالية نحو 1.5 مليون جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا من الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، والتي ستصل بالشاحنات وستمثل أول جرعة تأتي من جنوب الحدود. وتقول الحكومة أيضا إن شركة موديرنا ستفي بوعدها بتسليم 600 ألف جرعة يوم الخميس المقبل، أي بعد نحو أسبوع من المتوقع.

وجاءت جميع اللقاحات الكندية حتى الآن من أوروبا، باستثناء 500 ألف جرعة من أسترازينيكا من الهند في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان من المفترض أن تكون شركة موديرنا قد شحنت حوالي 846 ألف جرعة لقاح إلى كندا الأسبوع الماضي، ولكن تم تسليم جزء بسيط فقط بسبب ما وصفته الشركة والحكومة بأنه تراكم في اختبارات ضمان الجودة.

يأتي الضخ الكبير المتوقع لجرعات اللقاح الجديدة؛ حيث أفادت الحكومة الفيدرالية بأن كندا تلقت أكثر من ستة ملايين جرعة اعتبارا من الأسبوع الماضي.

 

 

 


كندا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

أوتاوا

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