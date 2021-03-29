اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

الإثنين، 29 مارس 2021 10:02 ص
سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا فى السوق المحلى اليوم الاثنين 29-3-2021  وذلك بعد تثبيت المصانع أسعار الحديد والأسمنت. 
 
وقال مصطفى محمد- صاحب مكتب توريد- إن أسعار طن حديد التسليح الطن يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن. 
 
وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن  وترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها. 
 
 
 
 

اسعار الحديد

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