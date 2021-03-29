سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء ب اتحاد الغرف التجارية ، إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا فى السوق المحلى اليوم الاثنين 29-3-2021 وذلك بعد تثبيت المصانع أ سعار الحديد والأسمنت.

وقال مصطفى محمد- صاحب مكتب توريد- إن أسعار طن حديد التسليح الطن يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.