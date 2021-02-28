سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800– 14000جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 28-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وتراوح سعر طن الحديد بين 13500– 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها، وتراوح سعر الأسمنت للمستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وفيما يخص سعر الرمل فيتراوح بين 60-100جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.

وكانت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أكدت، أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانع الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.