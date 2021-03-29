اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 05:56 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. الداخلية تهيب بالمواطنين تركيب الملصق الإلكترونى قبل 30 مارس

الإثنين، 29 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الداخلية تهيب بالمواطنين تركيب الملصق الإلكترونى قبل 30 مارس تركيب الملصق الالكترونى
كتب لؤى على

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الملصق الالكترونى

وزارة الداخلية

التعليم العالى

حصاد الوزارات

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