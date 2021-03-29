حصاد الوزارات.. الداخلية تهيب بالمواطنين تركيب الملصق الإلكترونى قبل 30 مارس

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. الداخلية تهيب بالمواطنين تركيب الملصق الإلكترونى قبل 30 مارسالإثنين، 29 مارس 2021 05:00 م
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