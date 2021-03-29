وزير الرى يجتمع مع قيادات قطاع المياه لبحث التعاون مع دول حوض النيل

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل، والدكتور علاء الظواهرى أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وخبير الموارد المائية و الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور أحمد بهاء الدين استشارى الوزارة، لمناقشة موقف مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل.



أوضح عبد العاطى أن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون، فقد تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية، و أنشئت وزارة الرى العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.





يشار إلى أن وزير الرى التقى أمس السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان والمبعوثة الأوروبية مارينا فرايلا، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد.



وكان عبد العاطى قد استعرض خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.



وأكد على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.