المترو يستعد لاستقبال الدفعة الثامنة من القطارات المكيفة الكورية الجديدة

كتب ـ رضا حبيشى

تستعد شركة المترو لاستقبالة الدفعة الثامنة من عربات المترو الجديدة الكورية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للخط الثالث للمترو.



وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه .



وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.



ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.



ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.