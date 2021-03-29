اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر

الإثنين، 29 مارس 2021 10:34 ص
تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر اليورو
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثانى تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.49 جنيه  للشراء، و18.61جنيه للبيع.
 
وشهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 29-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث انخفض سعر الدولار، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.49 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.
 
18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.61 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.47 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.44 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

اليوور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة