أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ21.42 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 49.04 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.09 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.