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سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

الأحد، 28 مارس 2021 09:35 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر اليورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع أولى تعاملات البنوك المصرية، لينخفض فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.51 جنيه  للشراء، و18.63جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، فى حين آخر ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان  بـ21.42 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.51 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.47 جنيه.

18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.65 جنيه.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.50 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.46 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.49 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.

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