تجنب 4 عادات غير صحية.. الأفكار السلبية وقلة النوم

كتبت مروة هريدى

عيش حياة طويلة وصحية يعود إلى العادات التى ينتهجها الشخص، فهناك عادات تضر بالصحة وأخرى مفيدة لها، ويُحذر الخبراء والمتخصصون فى الرعاية الصحية من أربع عادات صحية تؤثر على الصحة بشكل سلبى، وفقًا لما ذكره موقع "express".

- فيما يلى.. 4 عادات يجب التوقف عنها للتمتع بحياة صحية:

1- قلة الحركة

يجب على الناس التوقف عن التفكير فى ممارسة الرياضة فقط كوسيلة لفقدان الوزن، وبدلاً من ذلك ينظرون إليها باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات الصحية فعالية لحياة سعيدة وصحية، حيث يمكن أن يؤدى نمط الحياة المستقرة وقلة الحركة إلى بعض المخاطر الصحية مثل بطء عملية التمثيل الغذائى وضعف العضلات والسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول.

2- النظرة السلبية

لا يدرك كثيرون كيف يمكن لأفكارهم أن تؤثر على حياتهم، حيث أن سلبية التفكير تعرض الكثيرون للضغوط وخطر الوفاة مقارنة بالأشخاص الإيجابيين، حيث أجرت هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة دراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم نمط عاطفى أكثر سلبية لديهم نظام مناعى ضعيف وقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من أولئك الذين لديهم نظرة عاطفية إيجابية، حيث أن النظرة المتشائمة للعالم يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الحماس والإرهاق وتؤدى إلى الشيخوخة المبكرة.

3- قلة النوم

يعد النوم أمرًا حيويًا للصحة العامة للفرد لأنه لا يقتصر فقط على مساعدة الشخص على الشعور بالانتعاش، ولكن السماح للخلايا فى العضلات والأعضاء والدماغ بالإصلاح والتجديد كل ليلة، يساعد النوم أيضًا على تنظيم عملية التمثيل الغذائى وكيفية إفراز الجسم للهرمونات، فهو مفتاح حياة سعيدة وصحية، لذلك من المهم النوم ليلًا لمدة من 7-8 ساعات.

4- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء

من المهم مراقبة ما تتناوله بدقة ومعرفة تأثيره على الصحة، ومن المعروف أن الوجبات السريعة والمشروبات السكرية تضر بالصحة لذلك من الضرورى تجنبها، ولكن أيضًا اللحوم الحمراء حتى الخالية من الدهون يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا، فوفقًا لدراسة فإن اتباع نظام غذائى غنى باللحوم الحمراء يرتبط بالعديد من المخاطر الصحية مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بالسرطان.