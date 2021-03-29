بناء تمثال ذهبى عملاق لـ"بوذا" ارتفاعه 69 مترًا فى بانكوك بتكلفة 16 مليون دولار

كتبت مريم بدر الدين

قامت إحدى الشركات الصينية ببناء تمثال ضخم لبوذا في العاصمة التايلاندية بانكوك يبلغ ارتفاعه 69 مترًا، وتكلف تشييده ما يزيد عن 16 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه هذا العام، والذي يبدو كأنه مصنوع بالكامل من الذهب، إلا أنه مصنوع من النحاس.



تمثال بوذا



بناء تمثال بوذا

وأوضح تقرير لموقع cnn بأنه تم تصنيع الأجزاء النحاسية في الصين ثم تم إرسالها إلى تايلاند في 200 حاوية شحن، لافتا أنه تم بناء التمثال بواسطة حرفيين صينيين متخصصين مقيمين في تايلاند، وتبلغ تكلفة التمثال حوالي 500 مليون بات ما يعادل حوالي 16 مليون و281 ألف دولار أمريكي.



صورة أخري للتمثال



التمثال

والبوذية هي الديانة المهيمنة في تايلاند، وحوالي 94٪ -95٪ من التايلانديين يمارسون هذا الدين، ويدرسون التعاليم البوذية ويعيشون بموجب قوانينها.

وفي ديسمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام صينية أنه تم العثور على تمثال ضخم لبوذا مقطوع الرأس، أسفل مبنى سكني في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين، يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار.

وتقول تقارير الصحف المحلية، إن التمثال كان مغطى بالنباتات ومحاطا بالمباني العالية، ولم يكن السكان الأصغر سنا على علم بوجوده إلى أن بدأت أعمال التنظيف مؤخرا لإعادة بناء واجهة أحد المباني.

وظهر التمثال مقطوع الرأس كان في وضعية الجلوس ويديه على بطنه بينما كانت القدم اليسرى متضررة بشدة، وقال ساكن يبلغ من العمر 60 عاما: "كان التمثال هنا عندما كنت صغيرا، وكان له رأس لكنه تضرر فيما بعد"، وعلق جار آخر بأنه كان هناك أيضا معبد بوذي في الموقع منذ سنوات عديدة، ولكن وقع هدمه عندما بدأ تشييد المباني السكنية في الثمانينيات.