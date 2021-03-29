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العربية: البرهان يبحث مع المبعوثين الأمريكى والأوروبى الخلافات بشأن سد النهضة

الإثنين، 29 مارس 2021 06:25 م
العربية: البرهان يبحث مع المبعوثين الأمريكى والأوروبى الخلافات بشأن سد النهضة الفريق عبد الفتاح البرهان
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يبحث مع المبعوثين الأمريكى والأوروبى الخلافات بشأن سد النهضة. 

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، التقى السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان، والمبعوثة الأوروبية مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبى، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.

وأكد عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السودانى والداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

 

 

 


السودان

سد النهضه

البرهان

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