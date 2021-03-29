وأشارت إلى أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية، بدعم جوى، شنت فى الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليات أمنية فى مقاطعات "أرغنداب" و"بانجواى" و"مايواند" بجنوب مقاطعة "قندهار".

وخلال العمليات، قتل 10 من عناصر طالبان، وأصيب 3 آخرون، ودمرت دراجة نارية، وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.