اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ الرئيس والمصريين بنجاح تعويم السفينة الجانحة بقناه السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 04:48 م
البابا تواضروس يهنئ الرئيس والمصريين بنجاح تعويم السفينة الجانحة بقناه السويس السفينة الجانحة بقناة السويس
كتب أسامة عبد الحميد

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، مقدما تقديره واعتزازه للسواعد المصرية بقناة السويس.

وجاء نص التهنئة حسب بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: " تتقدم الكنيسة القبطية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، وكل هيئاتها، بخالص التقدير والاعتزاز للسواعد المصرية الفتية بقناه السويس، التى أنهت أزمة السفينة الجانحة، بمهارة واقتدار، فى أيام معدودة، ليعود الشريان التجارى الأول فى العالم ليخدم جميع الشعوب والأمم فى تواصل واستمرار".

وتابع :"نهنئ السيد الرئيس والحكومة المصرية، وهيئة قناه السويس وكل العاملين فيها وجميع الشعوب المحبة للسلام".

كانت هيئة قناة السويس، نشرت مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى يرصد بدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

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البابا تواضروس

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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