اليوم السابع
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غلق 11 معبرا مخالفا على شريط السكة الحديد بالبحيرة حفاظا على أرواح المواطنين

الأحد، 28 مارس 2021 01:15 م
غلق 11 معبرا مخالفا على شريط السكة الحديد بالبحيرة حفاظا على أرواح المواطنين اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد آمنة على المتابعة والرقابة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية ، وعدم إعادة فتح أى معابر مغلقة ، نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات .

وفى هذا السياق ذاته، اغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ، برئاسة عبد الهادى رشوان ، 11 معبرا غير شرعى ومخالفا على السكة الحديد لقطار البضائع بنطاق قرى عزب حوش عيسى  .


معابر سكة حديد

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البحيرة

حوش عيسى

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معابر غير قانونية

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