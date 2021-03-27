اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تعيين 1492 شابا بالغربية بينهم 19 من ذوى الهمم

السبت، 27 مارس 2021 11:18 ص
القوى العاملة تعلن تعيين 1492 شابا بالغربية بينهم 19 من ذوى الهمم التقديم على وظائف
كتب ــ محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية الغربية بتعيين 1492 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3938 شاباً، كما تم توفير 2312 فرصة عمل .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المديرية قامت باستخراج 1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 34 متدرجا فى مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحى دسوقى مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال فبراير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 849 منشأة ( دورى - حملات)، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 110 محاضر، وتلقى 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث، فضلاً عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحتى مولود بـ 4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلاً عن تسجيل 114 من صغار الصيادين .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 408 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا .

 


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